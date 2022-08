Fedele: “Raspadori cifre iperboliche, ma cosa ha dimostrato?

Gaetano Fedele boccia Giacomo Raspadori, secondo l’agente l’attaccante non vale i 35 milioni di euro che il Napoli vuole pagare. Secondo le ultime notizie di Sky Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta per Raspadori, ma a Radio Kiss Kiss Napoli, Fedele fa venire fuori qualche perplessità: “Per Raspadori sento parlare di cifre veramente iperboliche fuori dal mercato. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un ragazzo che ha sicuramente delle potenzialità, ma che non ha ancora dimostrato molto in carriera“.

Fedele poi aggiunge: “Altra cosa da ricordare è che il valore di giocatore non lo fa di certo il prezzo del cartellino, ma quello che fa in campo. Napoli è una piazza esigente, molto diversa dalle altre. Con una valutazione così alta del suo cartellino si può andare incontro anche a qualche problematica, perché le aspettative diventano veramente alte. Essere un grande giocatore altrove non è la stessa cosa che farlo con la maglia azzurra addosso“. Eppure sembra pensarla diversamente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sta puntando molto su Raspadori ed sta provando in ogni modo a chiudere la trattativa con il Sassuolo che ha già preso Pinamonti. La volontà c’è tutta ma Fedele non è il solo a pensare che l’attaccante 22enne potrebbe non valere ancora tutti quei soldi.