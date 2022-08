Sky – Raspadori al Napoli: “De Laurentiis e Carnevali a lavoro, c’è fiducia”

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali a lavoro per chiudere la trattativa che porta Giacomo Raspadori al Napoli. Oramai sembra sempre più vicina la chiusura dell’affare, anche se manca ancora l’intesa totale tra le due società. Ma la notizia positiva è che le società hanno il reciproco obiettivo di chiudere l’affare. Il Sassuolo si è già assicurato Pinamonti dall’Inter, con le visite mediche già fissate per domani 11 agosto 2022.

Napoli, l’offerta per Raspadori: i dettagli

Francesco Modugno di Sky dà le ultime notizie di calciomercato del Napoli. Raspadori è sempre più vicino alla società azzurra con De Laurentiis che mette sul piatto tra i 28 ed i 30 milioni di euro, a cui aggiunge bonus per arrivare a 35 milioni di euro. Di questi alcuni sono facilmente raggiungibili, altri più complicati. In questo modo il presidente del Napoli ha voluto lanciare una sorta di ultimatum al club neroverde che sta tirando da tempo la corda e non può rischiare di spezzarla. Secondo quanto fa sapere Sky nell’accordo tra Napoli e Sassuolo per Raspadori non si fa riferimento ad una percentuale per una futura rivendita che De Laurentiis non vuole inserire.

“C’è grand fiducia anche perché c’è la volontà dei club di chiudere, così come quella di Raspadori che vuole giocare col Napoli e la Champions League. Inoltre Spalleti ha da tempo avallato la trattativa” fa sapere Modugno.