Ounahi al Napoli: Giuntoli fa sul serio, si prova l’anticipo

Calciomercato Napoli – Azzedine Ounahi obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per il mercato di giugno.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, la società di Aurelio De Laurentiis sta facendo sul serio per Azzedine Ounahi. Il centrocampista del Marocco che si è messo in luce durante i Mondiali ha definitivamente conquistato la dirigenza partenopea. Ovviamente acquistarlo ora, dopo le ottime prestazioni in Qatar, avrebbe un costo maggiore. Ma il giocatore in una recente intervista ha già fatto sapere di prendere in considerazione l’idea di lasciare il club di appartenenza. “Sono interessato al progetto tecnico” ha detto Azzedine Ounahi, aprendo le porte ad un trasferimento anche a gennaio.

Su Corriere dello Sport si parla di “Scatto Napoli” ma per giugno. Poi viene aggiunto: “Il Leicester offre 20 milioni, ma gli azzurri hanno giocato d’anticipo e sono pronti a lasciare il calciatore all’Angers fino a fine stagione. Una strategia già sperimentata con successo nel caso di Koulibaly“.

Sul quotidiano sportivo si parla ancora di Ounahi al Napoli: “Su Azzedine Ounahi (22) le luci della ribalta si sono accese in Qatar e ciò che prima restava avvolto nel mistero adesso si trasforma in urla da copertina che l’Équipe dedica al centrocampista marocchino: è ormai da un po’ che il Napoli e quell’8 volante divenuto un personaggio del Mondiale stanno flirtando e stavolta, in Francia, si sbilanciano. Ci stanno provando in tanti, il Leicester sarebbe arrivato a proporre venti milioni, però il Napoli resterebbe in vantaggio: tutto merito di un tackle in anticipo, che garantirebbe all’Angers di incassare una cifra analoga subito, cedere il calciatore adesso – a gennaio – e però tenerselo in prestito sino a giugno. Così, per sperare di salvarsi“.