L’equipe: Napoli in vantaggio su Ounahi: c’è già un’ipotesi di offerta

Calciomercato Napoli in fiamme: secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano sportivo parigino L‘Equipe, il Napoli è in vantaggio sull’acquisto del centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, attualmente in forza all’Angers. Nonostante l’interesse di altri club, il Napoli sembrerebbe essere pronto a fare un’offerta per il giocatore, disposto anche a lasciarlo in prestito all’Angers fino a giugno.

Ounahi si è messo in mostra ai Mondiali del 2022 e il Napoli è interessato a rinforzare il proprio centrocampo con lui. Nonostante l’interesse di altri club, come il Leicester e l’Olympique Marsiglia, il Napoli sembra essere in pole position per l’acquisto del giocatore. Fonti italiane hanno anche suggerito l’ipotesi di un’offerta da parte del Napoli, con il club che sarebbe disposto a lasciare Ounahi in prestito all’Angers fino a giugno.

L’Angers ha ancora in programma diversi incontri con club interessati a Ounahi nei prossimi giorni. Tuttavia, l’Almeria, squadra spagnola di recente acquistata da sceicchi sauditi, potrebbe rappresentare una concorrenza agguerrita per il Napoli nell’acquisizione del giocatore. Non perdetevi gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.