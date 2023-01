Raspadori brilla: sarà la mossa di Spalletti per Inter-Napoli

Giacomo Raspadori è uno degli uomini più in forma del Napoli, ma partirà dalla panchina con l’Inter. Sarà la mossa di Spalletti a gara in corso.

Raspadori ha fatto vedere delle ottime cose durante il mese di dicembre. L’attaccante ex Sassuolo è andato in gol con regolarità, ma ha dimostrato anche di sapersi adattare in più ruoli. Un vero jolly d’attacco per Spalletti che è pronto a sfruttare le sue caratteristiche.

Con ogni probabilità, però, Raspadori partirà dalla panchina durante la sfida tra Inter e Napoli che si giocherà il 4 gennaio 2023 alle ore 20.45. Una indiscrezioni sulle idee tattiche di Spalletti arriva da Gazzetta dello Sport che scrive: “Il miglior attacco della Champions ha brillato anche grazie ai gol di Raspadori, che col ritorno di Osimhen sta cercando un modo alternativo per mettersi in mostra: contro l’Inter dovrebbe partire dalla panchina, pronto come mossa a gara in corso. Nei test invernali, Giacomo è stato provato anche mezzala alla Zielinski, ma è alle spalle di Osi nel 4-2-3-1 che può fare la differenza, come accadeva a Sassuolo dietro a Scamacca“.

Con Raspadori in panchina durante Inter-Napoli toccherà a Kvaratskhelia, Osimhen e Politano giocare dal primo minuto. È molto probabile che Spalleti voglia puntare sempre sul 4-3-3 che fino ad ora gli ha dato molte garanzie. Ma anche in questo caso potrebbero esserci delle sorprese. Zielinski è ritornato da poco dal Mondiale e c’è un Ndombele segnalato in netta crescita. In difesa si proverà a recuperare Rrahmani, ma se non dovesse farcela ci sarà uno tra Ostigard e Juan Jesus, con il norvegese in vantaggio sul brasiliano.