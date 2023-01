Calciomercato: doppio annuncio per il Napoli, ecco quando

Calciomercato Napoli – in arrivo un doppio annuncio, Bereszynski in azzurro e Zanoli alla Sampdoria in prestito secco.

La sessione di calciomercato inverale in Serie A comincia oggi 2 gennaio 2023. Il Napoli in breve tempo può già annunciare un doppio colpo, uno in entrata e l’altro in uscita. Gli azzurri hanno definito l’acquisto di Bereszynski in prestito con diritto di riscatto e sono pronti a lasciar partire Zanoli.

Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria

“Potrebbero essere annunciati gli arrivi dalla Sampdoria del difensore Bartosz Bereszynski e del portiere Contini. Il terzino destro polacco, 30 anni, reduce con la sua Nazionale dal Mondiale in Qatar, diventerà per i prossimi cinque mesi il vice del capitano Giovanni Di Lorenzo, nell’ambito di una operazione di scambio prestiti che porterà a farsi le ossa a Genova (sponda blucerchiata) il giovane Alessandro Zanoli. L’arrivo di Bereszynski sarà ufficiale presto, dopo le visite mediche” scrive Repubblica.

Ma il Napoli sul calciomercato lavora anche per giugno. Ieri L’Equipe parlava di un Napoli in netto vantaggio sulle altre pretendenti per Azzedine Ounahi. Oggi la notizia è stata confermata anche dai media italiani. Il club partenopeo vuole portare a termine l’operazione già a gennaio, così da anticipare la concorrenza ed evitare che il prezzo lieviti ulteriormente.