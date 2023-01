Schira: “Bereszynski-Zanoli, scambio si fa. Contini non convinto del Napoli”

Nicolò Schira esperto di calciomercato fa sapere che lo scambio Bereszynski-Zanoli tra Napoli e Sampdoria diventerà ufficiale.

La finestra di calciomercato invernale per la Serie A apre il 2 gennaio, proprio in questa data dovrebbe arrivare con ogni probabilità l’ufficializzazione dello scambio. Napoli e Sampdoria hanno preparato già tutto per completare l’operazione che porterà Bereszynski in Campania in prestito con diritto di riscatto, mentre Zanoli si trasferirà in Liguria in prestito secco. Il Napoli non vuole perdere il controllo sul cartellino del giovane esterno di difesa, poiché crede molto nelle sue potenzialità.

Discorso diverso per il ritorno di Nikita Contini al Napoli. Secondo quanto riferito da Schiera il portiere della “Sampdoria non sarebbe convintissimo di fare il terzo (inizialmente avrebbe dovuto prendere il posto di Sirigu) e si è preso qualche ora di riflessione…“. Il Napoli ha deciso di non lasciar partire Salvatore Sirigu, nonostante fisicamente non abbia dato grandi garanzie nelle ultime settimane. La presenza di un portiere esperto è importante nello spogliatoio, ma se Sirigu sta bene è sicuramente una valida alternativa a Meret.