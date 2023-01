Il Milan perde i pezzi: sei infortuni: Maignan è un mistero, Ballo-Touré si opera

Infortuni Milan, la situazione si fa preoccupante con sei giocatore in condizioni precarie: Ballo-Touré si dovrà operare, Maignan ancora fuori.

La ripresa della stagione non sarà proprio semplicissima per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di tanti giocatori. La situazione più complicata è sicuramente quella del portiere, visto che le condizioni di Maignan non sono ancora buone. Ma il vero problema è che non si riesce nemmeno a capire quando potrà tornare in campo. Ecco perché il Milan si è cautelato con l’acquisto di Devis Vasquez. Una mossa che fa pensare a quanto siano ancora precarie le condizioni del portiere francese che sicuramente è uno dei grandi punti di forza dei rossoneri.

Infortuni Milan: la situazione

In casa rossonera si cerca di far fronte alle emergenze per continuare la corsa scudetto, anche se il Napoli al primo posto dista otto lunghezze. Le ultime notizie, però, non sono confortanti. Si registra infatti una lesione alla coscia sinistra per Rebic, il giocatore dovrà sottoporsi ad una risonanza magnetica e sarà valutato tra sette giorni, se tutto andrà bene tornerà in campo tra dieci giorni.

Fuori oramai da tempo anche Ibrahimovic, così come Origi che deve smaltire ancora un infortunio alla coscia. Dunque la presenza da titolare di Giroud in Salernitana-Milan sarà fondamentale. Ma gli infortuni del Milan non finiscono qui, perché ci sono problemi anche per Krunic e Messias in mediana, mentre in difesa è ancora fuori Florenzi.