Il Napoli corre e fatica: assalto all’Inter

Il Napoli si è allenato anche oggi 1 gennaio 2023. Gli uomini di Spalletti al centro sportivo di Castel Volturno preparano la sfida all’Inter.

Oramai il countdown col difficilissimo calendario di gennaio è già cominciato. Ci sono sei partite da giocare e non ci saranno più pause. L’allenato toscano lo sa bene ed ha voluto preparare al meglio la squadra dal punto di vista fisica e mentale. Ecco perché ha lasciato qualche giorno in più di riposo anche durante le festività natalizie, per poi aumentare la concentrazione in questo periodo. Il 4 gennaio 2023 c’è Inter-Napoli ed a quel punto non si potrà più sbagliare nulla. La sfida è delicatissima, perché non va vinta ad ogni costo, ma sicuramente sarà importante non perderla.

Napoli: report allenamento capodanno

Dopo il brindisi in sala conferenze voluto da Spalletti, c’è stato il consueto allenamento pomeridiano. L’allenamento è cominciato con “attivazione in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura partitina a campo ridotto” fa sapere la società azzurra attraverso il sito ufficiale.

Dopo il 6-1 nell’ultimo test con la Juve Stabia, il Napoli vuole confermare la propria crescita fisica e tra tre giorni si capirà se i duri allenamenti di dicembre hanno dato i frutti sperati. L’obiettivo del Napoli è quello di sbancare il San Siro, come fatto già in questo girone d’andata quando ha vinto contro il Milan.

Per farlo il tecnico potrà contare su un Kvaratskhelia segnalato in netta crescita rispetto alle ultime uscite al Maradona contro Villareal e Lille. Ma buone notizie arrivano anche da Rrahmani, che potrebbe addirittura giocare titolare contro l’Inter.