Lukaku sicuro: “Scudetto Inter. Nessuna paura del Napoli”

Romelu Lukaku lancia la sfida scudetto al Napoli, il giocatore dell’Inter lo dice durante una intervista ai microfoni di Sky.

Inter-Napoli è la sfida del 4 gennaio che farà ripartire il campionato per queste due formazioni. Una gara davvero importantissima, un sorta di battesimo di fuoco. Per l’Inter sarà sicuramente decisiva, perché se non riesce a fare risultato pieno sarà complicato sognare lo scudetto. Agli azzurri di Luciano Spalletti potrebbe andare bene anche un pareggio, ma il Napoli non ha ancora la mentalità per gestire certe situazioni, come ha spiegato anche il tecnico toscano, quindi giocherà sicuramente per vincere.

Scudetto Serie A: Lukaku sfida il Napoli

Alla ripresa delle partite ufficiali dopo la sosta per il Mondiale, il Napoli avrà un calendario subito complicato. Non solo l’Inter, ma nelle sei partite che si giocheranno ci sono anche quelle con Juventus e Roma. Necessariamente bisogna pensare una alla volta. Dunque testa all’Inter di Lukaku che vuole battere il Napoli e riprendere la corsa scudetto.

L’attaccante belga ha segnato con la Reggina in amichevole ed è apparso migliorato dal punto di vista fisico, nonostante in Qatar non abbia brillato. A Sky, Lukaku dice: “Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile Questa è la cosa, fin quando uno non ha alzato il trofeo tutto è possibile nel calcio. Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile. Come la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio“.

Lukaku spende belle parole anche per Spalletti che “ha fatto un ottimo lavoro, questo va detto. Il Napoli ha giocatori molto forti e dobbiamo fare attenzione. Stando fuori ho guardato tante loro partite. Loro sono forti, ma noi abbiamo rispetto e no paura del Napoli“.