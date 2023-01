Capodanno a Napoli: Peppe Iodice e Belen Rodriguez fanno scatenare piazza Plebiscito -VIDEO

Il Capodanno a Napoli con Peppe Iodice e gli ospiti speciali Belen e Stefano De Martino: una serata indimenticabile.

Napoli, piazza Plebiscito gremita da oltre cinquantamila persone, secondo le stime del Comune, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Peppe Iodice è stato il protagonista della serata di Capodanno, con ospiti come Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, e Gianluca Capozzi.

Turisti e napoletani hanno assistito allo spettacolo musicale, presentato da Iodice. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato dal palco dello show, ringraziando Napoli per l’energia positiva che ha portato per il 2023 e inviando un pensiero alla gente di Ischia, che ha bisogno di essere sostenuta per tornare alla normalità.

Capodanno a Napoli: cinquantamila persone salutano il 2023 in piazza Plebiscito

La piazza Plebiscito di Napoli è stata gremita da cinquantamila persone per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato dal palco dello show, ringraziando Napoli per l’energia positiva che ha portato per il 2023 e inviando un pensiero alla gente di Ischia, che ha bisogno di essere sostenuta per tornare alla normalità. Gli artisti che si sono esibiti nello show di Capodanno, presentato da Peppe Iodice e Stefano Di Martino, sono stati Belen Rodriguez, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, e Gianluca Capozzi.

La serata è stata resa ancora più emozionante dalla performance di Sannino, che ha cantato “Abbracciame” accompagnato da migliaia di luci accese. Turisti e napoletani hanno potuto godere di diverse attività organizzate per il Capodanno, come il concerto tributo a Pino Daniele, l’esibizione delle orchestre giovanili al Palavesuvio, e il concerto al carcere minorile di Nisida. La sicurezza è stata garantita dalle forze dell’ordine, che hanno impedito l’ingresso di bottiglie di vetro o oggetti pericolosi.