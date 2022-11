Sindaco Manfredi: “Il Napoli bellissimo biglietto di visita per la città. Lasciatemi dire una cosa sull’Eintracht”

Gaetano Madredi, sindaco di Napoli ha parlato dell’Eintracht prossimo avversario degli azzurri e rivela gli obiettivi per il futuro della città.

Il Napoli agli ottavi di Champions League siferà i tedeschi dell’Eintracht. Una gara affascinante soprattutto per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. il promo cittadino ne ha parlato ai microni di Radio CRC:

“Napoli-Eintracht? E’ andata bene, ma a volte giocare con squadre che consideriamo più deboli diventa pericoloso perché si abbassa la tensione. L’Eintracht l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione, quest’anno una buona qualificazione per cui bisogna metterci sempre grande attenzione.

Il calcio Napoli rappresenta una grande immagine per la città, soprattutto questo Napoli che gioca bene, valorizza tanti giovani ed ha una gestione molto efficiente, quella di De Laurentiis.

Questo Napoli rappresenta per la nostra città un bellissimo biglietto di visita e l’esperienza europea credo che valorizzerà ancora di più la città. Un Napoli forte in Europa è una città forte in Europa.

Lo stadio di Fuorigrotta è storico, credo che con la società si debba fare un intervento importante, una copertura e questo può essere il momento giusto perchè con una squadra che va molto bene, si ottengono più facilmente capitali e risorse da investire.

La Federazione già stava lavorando in prospettiva di una candidatura italiana per gli europei e mi auguro che il nuovo Governo voglia continuare su questa strada. Napoli partecipa a questa idea per avare un sostegno nazionale per il rinnovamento degli stadi. Ne riparlerò con il nuovo Governo, con Abodi che gode della mia stima”.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha poi aggiunto: “Abbiamo l’esperienza di Madrid, Barcellona, Monaco in cui gli stadi vivono tutta la settimana, sono grande attrattori. Napoli ha una grande storia ed una grande passione calcistica e con un buon quadro finanziario si possono trovare soluzioni possibili, il sostegno governativo però è importante.

Lo stato di salute del Comune? E’ un malato che sta migliorando. Il patto firmato col Governo ci sta dando una prima agibilità finanziaria. Siamo impegnati in questo concorso perché il personale è ridotto e anziano e se riusciremo a trovare giovani bravi da inserire nell’amministrazione e sistemare la situazione del bilancio avremo quell’agibilità finanziaria e quelle competenze per migliorare i servizi e dare risposte ai cittadini trasformando complessivamente la città di Napoli.

Stiamo migliorando a poco a poco la città, la stazione è già migliorata, ma c’è ancora tanto da fare, così come sulla zona aeroporto e del porto. Ce la metterò tutta e insieme riusciremo sicuramente a fare bene”.