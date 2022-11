De Laurentiis tweet: “Napoli squadra straordinaria”

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli ha fatto i complimenti alla sua squadra dopo la vittoria con l’Atalanta.

“Un Forza Napoli Sempre dall’America per una squadra straordinaria!” Queste le parole che Aurelio De Laurentiis ha scritto su twitter dopo la vittoria dei suoi giocatori. Una vittoria sofferta e meritata per la squadra di Spalletti che ora si trova sempre al primo posto in Serie A e ricaccia l’Atalanta ad una distanza di otto punti.

I gol di Osimhen (che raggiunge anche un record in Serie A) e quello di Osimhen danno una vittoria clamorosa al Napoli che ora può guardare con maggiore serenità a queste ultime due partite. Aurelio De Laurentiis ha seguito la gara dagli Usa e giustamente a fine partita ha esultato per i tre punti conquistati, ma anche per la grande prova di carattere dei suoi calciatori.

Non va dimenticato che Spalletti oggi ha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, giocatore fermo per infortunio. Il georgiano è un perno fondamentale per la squadra partenopea. Spalletti ha dato spazio a Elmas che ha ripagato la fiducia con un gol importantissimo. In generale tutta la squadra ha offerto una grande prestazione, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale.