Osimhen segna con l’Atalanta: la Lega di Serie A celebra il record

Victor Osimhen è il giocatore nigeriano con più gol in Serie A, un record che ha raggiunto con la rete siglata in Atalanta-Napoli.

Il nigeriano è stato ancora una volta determinante per la vittoria del Napoli, non solo ha segnato un gol bellissimo di testa, ma ha anche offerto l’assist a Elmas per la rete del 2-1 finale. Una partita di grande sacrificio per il nigeriano che ha dovuto battagliare contro la difesa arcigna di Demiral, a cui ha sradicato dai piedi il pallone, offrendo a Elmas l’assist per il gol.

La partita di Osimhen è veramente da incorniciare, perché ha giocato da attaccante di riferimento, provando a tenere alta la squadra, offrendo uno scarico ai compagni sul pressing asfissiante dell’Atalanta. Gli uomini di Gasperini hanno pressato per tutto il match, per questo la presenza di Osimhen sulla mediana a tenere palla e farsi fare fallo è stata molto importante.

Anche il gol di Osimhen realizzato con l’Atalanta è di pregevole fattura, perché stacca in maniera imperiosa e sfrutta al meglio il cross di Zielinski sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Con quella rete Osimhen diventa il miglior marcatore nigeriano della storia della Serie A, un traguardo importante che vorrà rimpinguare nelle prossime partite.