Spalletti la profezia prima del gol di Elmas: ecco cosa ha detto a Osimhen

Ramanzina di Spalletti a Osimhen prima del gol di Elmas, il tecnico ha chiesto al suo attaccante più mobilità e profondità.

Luciano Spalletti prima del gol di Elmas ha richiamato Osimhen per invitarlo a non stare troppo fermo. Il tecnico lo voleva più mobile per cercare di muovere la difesa dell’atalanta e no dargli punti di riferimento. Così il tecnico pochi minuti prima del gol di Elmas ha detto a Osimhen: “Se vai e ti muovi succede sempre qualcosa”.

Detto, fatto, Osimhen ha sovrastato fisicamente Demiral, gli ha scardinato il pallone dai piedi ed ha servito una grande palla a Elmas che è stato bravo a farla sfilare e poi ha calciato in rete per il vantaggio del Napoli. Una vera profezia quella di Luciano Spalletti che senza Kvaratskhelia ha dato fiducia a Elmas che ha segnato il gol del vantaggio contro un’Atalanta che sta sta pressando a tutto campo e non lascia giocare gli azzurri.

Ecco perché la reazione del Napoli è ancora più importante, perché matura contro una squadra ben messa in campo e che dal punto di vista fisico riesce a dare molto.