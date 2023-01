Ziliani bordata alla Juve: “A gennaio le squadre in Serie A saranno 19”

Paolo Ziliani ritorna sul caso Juve, società indagata dalla Procura di Torino, ma anche dalla Procura Federale delle Figc.

La Juve potrebbe incorrere in pesanti sanzioni sportive, con il processo previsto per il 20 gennaio. Mentre per quanto riguarda la giustizia ordinaria i tempi sono più lunghi. Sul caso Juve è intervenuto Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che scrive: “Non ve lo diranno nemmeno dopo il 20/01 (riapertura processo plusvalenze) ma quella che riparte è una Serie A a 19 squadre. I risultati della Juventus non contano, saranno i giudici a dirci classifica, posizionamento e collocazione del club nel 2023-24“.

Poi aggiunge: “Quel che farà vale zero“. Dunque il campionato potrebbe essere veramente stravolto con giudizio del 20 gennaio. Si parla addirittura di retrocessione per la Juventus, anche se nessuna condanna è stata ancora emessa ed a farlo dovranno essere dei giudici. La data del processo è stata fissata sette giorni dopo la sfida Napoli-Juventus in programma il 13 gennaio 2023. Questa sarà una delle sei partite che il Napoli giocherà a gennaio, in un calendario pieno zeppo di impegni per la società azzurra che andrà a sfidare anche Inter e Roma.