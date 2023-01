Inter: col Napoli è decisiva. Da Milano avvisano: “Attenti a Lukaku”

Inter-Napoli è una sfida decisiva per Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno 11 punti da recuperare in classifica alla squadra di Spalletti.

La partita del 4 gennaio sarà la prima di un calendario infuocato per il Napoli. La formazione azzurra ha un vantaggio importante sulle inseguitrici: 8 punti sul Milan, 10 su Juventus e Lazio, 11 sull’Inter. Nonostante tutto ci sono ancora 23 partite da giocare e quindi non si possono dormire sonni tranquilli. Lo sa benissimo Luciano Spalletti, lo sa benissimo Simone Inzaghi.

Per il tecnico dei nerazzurri la partita con il Napoli è già decisiva e la pressione è tanta. Se l’Inter non vince può probabilmente già dire addio alla corsa scudetto.

Inter-Napoli: sfida decisiva per lo scudetto

La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso la stagione con due vittorie contro Bologna e Atalanta, segnando ben 9 reti ma ne ha subite anche 3. Questo conferma che la difesa non è proprio al massimo in questa stagione, dato che è la peggiore, considerando le prime 8 squadre della classifica.

Ma quello che conforta il tecnico dei nerazzurri è l’attacco. Lautaro Martinez non è al massimo della forma, è tornato da poco dopo i festeggiamenti in Argentina ed ha anche un fastidio alla caviglia.

Ma per Inter-Napoli la speranza dei nerazzurri si chiama Romelu Lukaku che sfiderà Victor Osimhen, in coppia don Edin Dzeko. L’attaccante belga al Mondiale è apparso totalmente fuori forma, ma durante le amichevoli ha convinto tutti. È lui l’uomo a cui si aggrappa Simone Inzaghi per lanciare l’assalto al Napoli e riaprire la corsa scudetto. Sulla sfida del San Siro ci saranno probabilmente gli occhi di tutta Italia, visto che anche Milan, Juve e Lazio faranno il ‘tifo’ per i nerazzurri. Convinti che il Napoli dopo la sosta non riuscirà a prendere la sua marcia scudetto.