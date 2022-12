Inter Napoli: sfida tra Lukaku e Osimhen. Il nigeriano ha fatto una promessa

Inter Napoli: sfida tra Lukaku e Osimhen, due centravanti che spostano gli equilibri. La potenza del belga contro la velocità di Victor.

La sfida del 4 gennaio tra Inter e Napoli sarà soprattutto la sfida tra Romelu Lukaku e Victor Osimhen, due attaccanti dalle caratteristiche molto diverse ma entrambi capaci di segnare con regolarità. Lukaku, tornato all’Inter dal Chelsea in estate, ha dovuto saltare gran parte della prima parte della stagione a causa degli infortuni (solo 5 presenze e 2 gol), mentre Osimhen ha segnato 9 gol in 11 partite di campionato, 10 in totale con la Champions League, con una media gol straordinaria.

LUKAKU-OSIMHEN

Il belga vanta una potenza devastante, mentre il nigeriano è estremamente veloce e difficile da marcare quando parte in contropiede. Entrambi diventano letali negli spazi aperti e sono difficili da fermare quando hanno la possibilità di giocare a viso aperto.

Questa sarà la seconda volta che Lukaku e Osimhen si incontreranno con le maglie di Inter e Napoli, l’unico precedente è l’1-1 dell’aprile 2021. Lukaku ha segnato tre reti contro il Napoli, inclusa la doppietta nel 3-1 al Maradona, mentre Osimhen non è ancora riuscito a segnare contro l’Inter. L’attaccante nigeriano ha promesso ai compagni di sfatare il tabù nella prossima partita a San Siro. L’ultima sfida fu segnata dal grave infortunio allo zigomo. Non perderti la sfida tra la potenza del belgae la velocità di Osimhen nell’incontro di calcio Inter Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Mercoledì 4 gennaio, ore 20:45

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dalbert, De Vrij

Ballottaggi: Mkhitaryan 70%-Brozovic 30%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

Ballottaggi: Mario Rui 55%-Olivera 45%, Lozano 55%-Politano 45%