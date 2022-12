Napoli in testa alla classifica della Serie A nel 2022. Juventus fuori dal podio

Napoli in testa alla classifica della Serie A nel 2022, davanti a Milan e Inter. Juventus fuori dal podio, sorpresa Udinese.

Il Napoli, con una straordinaria seconda metà del 2022, ha totalizzato il maggior numero di punti in Serie A. I rossoneri del Milan sono al secondo posto, seguiti da Inter, mentre Lazio e Roma sono fuori dal podio. L’Udinese fa parte del gruppo delle ‘sette sorelle’, mentre l’Atalanta ha faticato nella prima parte dell’anno. Salernitana in ripresa, mentre la Sampdoria è ultima in classifica e a rischio retrocessione, nonostante il cambio in panchina.

Classifica Serie A 2022

Napoli in testa, Milan e Inter seguono. Sorpresa Udinese nelle prime 7, Juventus fuori dal podio. Atalanta fatica, Salernitana in risalita. Sampdoria a rischio retrocessione nonostante cambio allenatore.

23 CREMONESE

Punti totalizzati: 7

Partite disputate: 15 (promossa dalla Serie B)

Media punti a partita: 0,46.

22, VENEZIA

Punti totalizzati: 10

Partite disputate: 19 (retrocesso in Serie B)

Media punti a partita: 0,52.

21. LECCE

Punti totalizzati: 15

Partite disputate: 15 (promosso dalla Serie B)

Media punti a partita: 1.

20. MONZA

Punti totalizzati: 16

Partite disputate: 15 (promosso dalla Serie B)

Media punti a partita: 1,06.

19.GENOA

Punti totalizzati: 17

Partite disputate: 19 (retrocesso in Serie B)

Media punti a partita: 0,89.

18. CAGLIARI

Punti totalizzati: 20

Partite disputate: 19 (retrocesso in Serie B)

Media punti a partita: 1,05.

17. SAMPDORIA

Punti totalizzati: 22

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 0,64.

16. EMPOLI

Punti totalizzati: 31

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 0,91.

15. SPEZIA

Punti totalizzati: 33

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 0,97.

14, VERONA

Punti totalizzati: 34

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1.

13. BOLOGNA

Punti totalizzati: 38

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,11.

12. SALERNITANA

Punti totalizzati: 40

Partite disputate: 35*

Media punti a partita: 1,14

*una partita in più a causa del recupero con l’Udinese.

11.SASSUOLO

Punti totalizzati: 42

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,23.

10.TORINO

Punti totalizzati: 46

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,35.

9.ATALANTA

Punti totalizzati: 48

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,41.

8.FIORENTINA

Punti totalizzati: 49

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,44.

7. UDINESE

Punti totalizzati: 51

Partite disputate: 35*

Media punti a partita: 1,45

*una partita in più a causa del recupero con la Salernitana-

6.ROMA

Punti totalizzati: 58

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,70.

5. LAZIO

Punti totalizzati: 63

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,85.

4.JUVENTUS

Punti totalizzati: 67

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 1,97.

3.INTER

Punti totalizzati: 68

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 2.

2.MILAN

Punti totalizzati: 77

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 2,26.

1.NAPOLI

Punti totalizzati: 81

Partite disputate: 34

Media punti a partita: 2,38.