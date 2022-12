Napoli, Spalletti e l’oroscopo misterioso della zingara

Tatiana, l’astrologa dei Quartieri Spagnoli, ha fatto l’oroscopo per il Napoli per il 2023 e i primi impegni dell’anno.

Tatania la famosa astrologa dei quartieri spagnoli, detta la “Zingara”, secondo quanto racconta il decano dei gionalisti napoletani, Mimmo Carratelli, ha fatto l’oroscopo per Spalletti e il suo Napoli per il 2023. Il Napoli, nato sotto il segno del Leone, avrà un meraviglioso campionato, con Venere che accompagnerà Spalletti e De Laurentiis che proteggerà il lavoro.

Oroscopo della zingara per il Napoli 2023

Tatiana predice un grande campionato per il Napoli, con Spalletti che può contare sulla protezione di De Laurentiis e sull’ottimo aspetto di Venere e Marte per i giocatori Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. A Lobotka sagittario piace flirtare, salta da un avversario all’altro. Anguissa scorpione se vuole feriti sa come farlo. I trigoni (Di Lorenzo, Rrahmani, Kim) sono quattro (con Mario Rui). Il cielo è sempre più blu. Gennaio sarà un mese positivo per i centauri eleganti del Napoli, che potranno contare sulla resistenza fisica e psicologica garantita da Giove.

Tuttavia, un tarlo punzecchiante minaccia i garretti azzurri, e Spalletti dovrà sapere quali pesci pigliare per schierare al meglio la squadra contro l’Inter, che ha un cielo ora nero ora azzurro e una Luna cangiante.

La Juventus sarà una squadra polivalente e plusvalente, ma dovrà affrontare delle sfide spericolate per sentirsi completa, con Allegri in esaltazione e Vlahovic in caduta. La Roma, governata da Urano, sarà imprevedibile e capace di grandi exploit, ma dovrà fare attenzione alla quadratura di Saturno che minaccia nubi.