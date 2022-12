Rrahmani in campo con la Juve Stabia: le sensazioni per Inter-Napoli

Amir Rrahmani è sceso in campo per Napoli-Juve Stabia, il difensore è ancora in dubbio per la sfida di Serie A Inter-Napoli.

Napoli-Juve Stabia è terminata 6-1, buona la prestazione di Raspadori che ha siglato una doppietta. Viene dato un grande forma anche Kvaratskhelia, segnalato tra i migliori della formazione di Spalletti che ha disputato l’ultimo test prima della gara con l’Inter. In campo ci è andato anche Amir Rrahmani, difensore che non giocava dal 12 ottobre. Il calciatore non ha giocato nemmeno una delle quattro amichevoli disputate dal Napoli prima della sfida con la Juve Stabia. L’obiettivo dello staff tecnico e medico è stato quello di recuperarlo al meglio senza forzare il suo rientro in campo.

Inter-Napoli: le condizioni di Rrahmani

Secondo quanto scrive Repubblica il rientro in campo di Rrahmani non è da vedere come un segnale del tutto positivo. Anche perché al giocatore manca il ritmo partita. Secondo quanto viene scritto dal quotidiano l’intenzione di Spalletti è quella di schierare Rrahmani titolare durante Inter-Napoli, ma ovviamente tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

Alla sfida con l’Inter mancano solo quattro giorni. Il tecnico toscano farà la sue valutazioni, cercando di comprendere la condizione del difensore kosovaro in questi ultimi giorni di allenamento prima della trasferta di Milano. Qualora Rrahmani non dovesse scendere in campo con l’Inter, allora i sostituti sono due: Ostigard e Juan Jesus. Il brasiliano offre sicuramente più esperienza, mentre il norvegese offre più fisicità, cosa che può essere molto importante dato che l’Inter potrebbe giocare con due pesi massimi in attacco come Lukaku e Dzeko. Simone Inzaghi non dovrebbe rischiare Lautaro Martinez che solo ieri ha disputato il primo allenamento dopo la vittoria del Mondiale. Inoltre l’argentino ha avuto anche un fastidio alla caviglia durante la competizione in Qatar, che ne ha condizionato le prestazioni.