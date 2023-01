Al Thani: Buon 2023, condivide la foto del Napoli- FOTO

Lo sceicco Al Thani ha deciso di augurare buon 2023 a tutti i suoi followers, rilanciando sulle sue pagine la grafica della SSCN.

Si parla oramai da tempo di un interesse dello sceicco Al Thani per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dalla società azzurra non hanno mai confermato questi interessi. Anzi ultimamente pare che De Laurentiis abbia rifiutato circa 900 milioni di euro per cedere la società.

Ma le voci di una cessione del Napoli non si arrestano. Interessato al progetto pare che sia proprio lo Sceicco Al Thani, che più volte ha condiviso sui social le sue reazioni ai risultati del Napoli.

Ma lo Sceicco Al Thani oggi ha voluto augurare un buon 2023 a tutti i suoi followers condividendo la grafica realizzata per i social media della SSCN. Magari sarà solo un vezzo, una particolare affezione. Ma tra tutte le grafiche che poteva scegliere lo Sceicco Al Thani ha scelto quella del Napoli, pubblicata sui profili pubblici della società.

Questo non significa che sicuramente De Laurentiis venderà il Napoli. Ma la situazione è sicuramente particolare. Anche perché non è detto che Al Thani debba comprare per forza il Napoli, ma l’interesse sembra esserci e potrebbe anche decidere di diventare socio.