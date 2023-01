Gazzetta – Antonio Conte ha bocciato Kvaratskhelia, il retroscena

Kvicha Kvaratskhelia poteva essere un giocatore dell’Inter, ma Antonio Conte ha bocciato l’acquisto del georgiano ora al Napoli.

L’acquisto di Kvaratskhelia da parte del Napoli è stato valutato come un grandissimo colpo da parte di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è riuscito non solo a prendere un giocatore fortissimo, ma lo ha fatto anche un prezzo più che accettabile. Basti pensare che il Napoli per il cartellino di Kvaratskhelia ha pagato ‘solo’ 10 milioni di euro, con un ingaggio di poco superiore a 1,2 milioni di euro al giocatore. Anche per questo la società azzurra è già impegnata nel rinnovo di Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia all’Inter: Conte lo ha bocciato

Ma Gazzetta dello Sport fa sapere che anche la società nerazzurra in passato aveva seguito il calciatore georgiano. Kvaratskhelia ai tempi del Rubin Kazan veniva seguito da tanti top club europei, ma nessuno ha affondato il colpo con decisione, mentre lo ha fatto Giuntoli quando è dovuto ritornare alla Dinamo Batumi.

Secondo quanto svela il quotidiano sportivo, Kvaratskhelia poteva finire all’Inter ma Conte lo ha bocciato poiché nei suoi schemi non sono previsti esterni d’attacco così offensivi. Discorso diverso invece per Kim, che pure era finito nel mirino della società nerazzurra ma il suo acquisto era tenuto in considerazione in caso di addio di uno tra Skriniar e De Vrij in alternativa a Bremer. Alla fine nessuno dei due ha vestito la maglia della squadra milanese ed ora durante Inter-Napoli sarà Simone Inzaghi a trovarsi contro questi due calciatori, diventati in poco tempo un punto fermo per la formazione di Spalletti.