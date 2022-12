Napoli, rinnovo Kvaratskhelia, l’agente atteso a Milano: si discute del nuovo stipendio

Kvaratskhelia vicino al rinnovo con il Napoli. Gli azzurri vogliono blindare il talento georgiano finito nel mirino di alcuni big club europei.

Il Napoli vuole mettere a tacere le voci di una futura cessione di Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è stato accostato nelle ultime settimane anche all’ambizioso Newcastle, a caccia di rinforzi a gennaio per assicurarsi la qualificazione in Champions League.

Kvaratskhelia ha giocato con il Napoli finora 17 partite tra campionato e coppe, risultando l’elemento più decisivo della squadra di Spalletti con 8 reti e 10 assist vincenti.

Napoli-Kvaratskhelia le ultime sul rinnovo

Il giornalista Niccolò Schira ha riportato alcuni aggiornamenti sul prossimo rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli

“L’agente di Khvicha Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli) volerà in Italia a fine dicembre. Sarà a San Siro per Inter-Napoli. Previsto a inizio gennaio un incontro con il Napoli e l’intermediario C.Zaccardo per il rinnovo con aumento di stipendio”.