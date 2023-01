Dall’Inghilterra: niente Napoli per Thruam, c’è una big di Premier League

Calciomercato Napoli piace Marcus Thuram ma il giocatore in scadenza di contratto è finito nel mirino del Manchester United.

Notizie di calciomercato delle ultime settimane hanno avvicinato Marcus Thuram al Napoli. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e sicuramente non rinnoverà con il club tedesco. L’opportunità di prendere Thuram a parametro zero alletta molti club, tanto che pure l’Inter ha fatto un pensiero per Thuram.

Ma dall’Inghilterra fanno sapere che Thuram è finito nel mirino del Manchester United, società che sta avviando un profondo rinnovamento della sua rosa. Erik ten Hag vuole portare Thuram in Inghilterra e di solito quando si muove la Premier League è difficile riuscire a tenere testa. Anche perché pure il Bayern Monaco si è mosso per il giocatore.