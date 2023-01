Napoli: Spalletti e Belen fanno il trenino insieme per un Capodanno indimenticabile! – VIDEO

Capodanno scatenato con Luciano Spalletti e Belen Rodriguez: Napoli in festa con il trenino del tecnico azzurro.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno in grande stile, partecipando a un veglione di Capodanno in un locale napoletano. In compagnia di vip e della famosa conduttrice televisiva argentina Belen Rodriguez, Spalletti si è lasciato andare e ha preso parte a un coinvolgente trenino allo scoccare della mezzanotte. Nonostante il campionato riprenderà solo mercoledì 4 gennaio, con il Napoli impegnato a Milano contro l’Inter, Spalletti ha deciso di godersi al massimo questo Capodanno indimenticabile.

TRENINO SPALLETTI-BELEN

Non ci resta che aspettare di vedere come il tecnico azzurro e la sua squadra si comporteranno durante la prima partita del nuovo anno, ma intanto possiamo goderci questi scatti del loro Capodanno scatenato.

SHOW DI CAPODANNO A NAPOLI

