Sky – Probabili formazioni Inter-Napoli: Juan Jesus titolare

Inter-Napoli le probabili formazioni di Sky: Spalletti lancia Juan Jesus al posto di Rrahmani, Inzaghi senza Brozovic.

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro l’Inter alla ripresa della Serie A dopo la pausa per il Mondiale. C’è una voglia matta di calcio in Italia, dopo che il campionato si è fermato l’11 novembre. Un mese e mezzo senza pallone nostrano ha fatto salire ansie e dubbi sulla ripresa delle attività.

Inter-Napoli: le probabili formazioni di Sky

Una partita attesa è sicuramente Inter-Napoli, con gli azzurri di Spalletti che sono attesi al varco da tutte le inseguitrici. In tanti sono convinti che il Napoli crollerà a gennaio e subirà il contraccolpo della pausa, su quale base solo i partenopei dovrebbero crollare, questo non si capisce.

Ma ora è il momento di fare sul serio. C’è grande interesse per le probabili formazioni di Inter-Napoli in programma il 4 gennaio 2023 allo stadio San Siro. Secondo quanto riferisce Sky ci sarà Juan Jesus in campo dal primo minuto nella difesa a quattro con Kim, Mario Rui e Di Lorenzo. Rrahmani non sembra al massimo della forma e non sarà rischiato.

Un ballottaggio c’è anche tra Mario Rui e Olivera, ma sull’uruguaiano pesa il fatto che ha meno allenamenti nelle gambe, altrimenti sarebbe quasi sicuramente lui il titolare. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski sono sicuri di un posto da titolare secondo Sky, ma secondo nostre informazioni bisogna stare attenti alla sorpresa Ndombele. In attacco spazio a Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Nell’Inter il grande dubbio è legato all’infortunio di Brozovic. Il giocatore con ogni probabilità non scenderà in campo durante Inter-Napoli, così come Lautaro Martinez che dovrebbe andare solo in panchina.