Varriale: “Inter-Napoli dirige Sozza, arbitro milanese. Ricordate cosa fece col Milan?”

L’arbitro di Inter-Napoli sarà Simone Sozza di Seregno, coadiuvato da Meli-Peretti e Piccinini. Var Fabbri e Aureliano.

Si stanno accendendo le polemiche per la designazione da parte di Gianluca Rocchi di Simone Sozza come direttore di gara del big match della 16a giornata di Serie A tra Inter e Napoli. L’arbitro è infatti della sezione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. In molti pensano che affidare una partita così importante ad un direttore di gara milanese non sia proprio il massimo come decisione da parte del designatore arbitrale.

Inter-Napoli: arbitra Sozza

Ecco quanto ha detto Enrico Varriale giornalista Rai a proposito della designazione per la sfida di San Siro: “Simone Sozza è arbitro emergente, forse il migliore tra i giovani. Ha sbagliato solo una partita in questo campionato, Fiorentina-Milan, con decisioni che hanno favorito i rossoneri. Ciò detto designare un fischietto milanese per Inter-Napoli è decisione legittima ma rischiosa“.

Secondo Varriale chiamare Sozza a dirigere Inter-Napoli non è stata proprio una scelta saggia. Magari Rocchi poteva scegliere, anche per questioni di opportunità, un arbitro diverso. Ma evidentemente il designatore si fida moltissimo del suo arbitro e quindi ha deciso di ‘rischiare’ e mandarlo in campo per una delle sfide più attese alla ripresa del campionato. Per l’arbitro non sarà una partita semplice, anche perché l’ambiente si preannuncia molto caldo, con un San Siro tutto esaurito. Ma soprattutto con l’Inter che deve assolutamente vincere se vuole tenere aperta la corsa scudetto.

In caso di sconfitta i nerazzurri, molto probabilmente, potrebbero essere già considerati fuori dai giochi. Ecco perché Simone Inzaghi sembra pronto a giocarsi il tutto per tutto contro il Napoli.