Inter – Napoli: la designazione di Sozza e Fabbri scatena polemiche e proteste

Inter-Napoli sotto la lente di ingrandimento: l’assegnazione di Sozza e Fabbri scatena le polemiche e mette in dubbio la trasparenza del campionato.

Le recenti designazioni arbitrali confermano quanto sarebbe stato opportuno un commissariamento dell’AIA. Le repentine utilizzazioni degli arbitri che hanno avvelenato l’ultimo scorcio di campionato sono inopportune. La sosta per i Mondiali non cancella di fatto quanto avvenuto alla XV giornata adesso che si gioca appena la XVI. Sono anni che Napolipiu.com e Paolo Ziliani chiedono un totale rinnovamento dell’AIA ma questo è il Paese che Coni, FIGC e Lega ancora si astengono dall’intervenire sull’ennesimo scandalo che sta stravolgendo il calcio.

Sozza e Fabbri per Inter – Napoli. È scandaloso dopo quanto avvenuto in Milan – Fiorentina.

L’assegnazione di Sozza e Fabbri come arbitri per la partita di calcio Inter – Napoli ha suscitato indignazione e scalpore tra gli appassionati di calcio, soprattutto alla luce di quanto accaduto durante la partita Milan – Fiorentina. Non tragga in inganno, ancora una volta, la sosta per il Mondiale di calcio, ma per quanto combinato da Sozza e Fabbri una settimana prima in Milan – Fiorentina richiedeva seri provvedimenti da parte dei vertici arbitrali. In una partita finita 2 a 1 per i milanesi, con il mezzo tecnologico a disposizione (VAR), l’arbitro di Segrate ha convalidato 1 rete irregolare del Milan e negato un macroscopico calcio di rigore alla Fiorentina per fallo di Tomori su Ikoné.

In un paese serio, Sozza e Fabbri sarebbero stati fermati per un lungo periodo di riflessione. Qui da noi succede che nonostante le numerose proteste e polemiche suscitate dall’arbitraggio di Milano.

Rocchi nel giro di una settimana ha riproposto lo stesso arbitro milanese per la delicata gara fra Inter e Napoli. Qui da noi nessuno solleva proteste o scandali per simili designazioni. Qui da noi fanno finta di ignorare che i partenopei siano diretti interessati nella lotta al vertice col Milan e con la stessa Inter.

Qui da noi i cronisti di Libero e Il Giornale attaccano l’eroico Saviano che dubita sull’esito regolare del campionato ma non osano criticare l’anomalo comportamento del designatore arbitrale. L’assegnazione di Sozza e Fabbri per Inter – Napoli rappresenta un vero e proprio scandalo, che mette in discussione la trasparenza e l’imparzialità del sistema arbitrale del calcio italiano. E noi siamo con Saviano.