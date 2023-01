Il giornale attacca Saviano: “Ossessionato dai complotti. Napoli da orticaria”

Il Giornale” ha attaccato lo scrittore napoletano Roberto Saviano accusandolo di ossessione per i complotti.

Massimo Balsamo su il giornale, attacca lo scrittore napoletano Roberto Saviano. In una recente intervista, Saviano ha denunciato presunte macchinazioni contro Napoli da parte di “squadre del Nord”, un riferimento a Juventus, Inter e Milan. Saviano ha anche parlato del timore di una congiura contro il Napoli e di una possibile “grande macchina” che spingerebbe le squadre del Nord. Lo scrittore ha espresso queste preoccupazioni anche sui social media, dove la teoria del complotto è diffusa tra i tifosi del Napoli.

Il giornale attacca Roberto Saviano: Vede complotti del nord contro il sud Assurdo.

“Roberto Saviano e l’ossessione per i complotti, un asse sempre più saldo. Molto attivo negli ultimi tempi per promuovere il suo ultimo libro, lo scrittore ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e ha denunciato presunte macchinazioni contro il suo amato Napoli. Il timore della penna di “Gomorra” è legato a una possibile congiura delle fantomatiche “squadre del Nord”, un chiaro riferimento a Juventus, Inter e Milan“.

Balsamo poi aggiunge: “Dopo aver parlato della lontananza dallo Stadio Maradona. Saviano ha ammesso senza troppi giri di parole di temere il complotto. Una congiura anti-azzurri, un intrigo anti-partenopei.vUn disegno da romanzo, o semplicemente un’ossessione che coltiva da anni. Parole forti, posizioni incendiarie. L’opinione esposta da Saviano ai microfoni della Gazzetta è stessa che circola già da mesi sui social network tra fan e fanatici napoletani, terrorizzati da possibili rimonte con l'”aiutino”. Teorie del complotto che in questo caso travalicano Twitter e Facebook, finendo nelle considerazioni di uno degli scrittori più in vista del panorama italiano. Un bel salto di qualità, purtroppo.

Il tarlo del complotto, ma non solo. Nel lungo dialogo con la Rosea, Saviano ha sfoderato un altro cavallo di battaglia: l’ampollosità da orticaria. Per parlare della bellezza del gioco della squadra di Luciano Spalletti, si va dal riferimento alle differenze culturali all’utilizzo fuori contesto del termine “populismo”, altra fissazione dello scrittore campano”.

Ossessionati, il termine caro ai tifosi del Nord

Come i peggiori tifosi che affollano i social il crionista de il Giornale poteve utilizzare argomenti più seri e coinvincenti per attaccare Saviano. Lo scandalo che ha travolto la Juventus e altri 8 club in serie A, l’arresto dei uno dei massimi dirigenti dell’AIA e alcune decisioni arbitrali molto discutibili, avvenute nelle ultime giornate di campionato inducono anche il più razionale degli individui a lanciare un minimo allarme.

Come spiega benissimo, Angelo Forgione: “Fateci caso: “ossessionati” è la parola più usata, abusata, dai tifosi della Juventus che commentano tweet/post di chiunque faccia riferimento alle ombre della squadra del loro cuore”.

Questa ossessione del Nord verso Napoli sta raggiungendo livelli assurdi, è importante ricordare che Saviano è uno scrittore di grande talento e una voce importante nel panorama culturale italiano. La sua passione per il Napoli e il calcio in generale è nota, e la sua preoccupazione per una possibile congiura delle “squadre del Nord” non deve minimizzare il suo impegno per la difesa dei diritti umani e il suo lavoro contro le mafie. Inoltre, la sua descrizione del Napoli come una squadra internazionalista, accogliente e libertaria è degna di nota e dimostra la sua capacità di vedere la bellezza e l’importanza della diversità e dell’inclusione. In definitiva, Saviano merita il nostro rispetto e il nostro supporto.