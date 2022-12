Ziliani: “Il Napoli merita lo scudetto 2023”. Poi la bordata a Biasin

Paolo Ziliani esprime il suo desiderio che il 2023 sia l’anno dello scudetto per Napoli. Poi lancia una bordata a Biasin.

Il calcio italiano è uno sport ad alto tasso emotivo, dove i tifosi vivono ogni partita con passione e trasporto. E questo vale anche per la Juventus e il Napoli, due squadre storiche che hanno sempre saputo regalare grandi emozioni ai loro sostenitori. Ma a volte, come ci ricorda Paolo Ziliani, ci sono anche momenti di sconforto e delusione, soprattutto quando si assiste a episodi di falsificazione o collusione che minano il fair play e la leale competizione, come nel caso dei bianconeri.

Ziliani: “Vorrei che il 2023 fosse l’anno del Napoli”

Ziliani su Twitter esprime il suo desiderio che il 2023 sia l’anno del Napoli, una squadra che merita di vincere per la sua bravura e per quanto ha dovuto sopportare in passato:

“Amo il calcio. Pulito. E ho un desiderio. Dopo l’Inter (2021) e il Milan (2022) vorrei che il 2023 fosse l’anno del Napoli che più di tutti lo merita: per bravura e per quel che passò nel 2018 (e non solo). Sarebbe bello. Ma chiunque vinca andrà bene se la nuova era è iniziata”.

Ziliani sul famoso social lancia anche una bordata all’Interista Biasin, sulle parole di Roberto Saviano:

Il giornalista di Libero scrive: “Cosa teme da qui allo scudetto?

“Da tifoso: che non ce lo facciano vincere… Che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord”.

Roberto Saviano alla GdS.

Che questa cosa la dica Saviano – Non Fragolina8228, Saviano – fa un po’ cadere le braccia”.

Immediata la risposta di ziliani: “Che questa cosa la dica Saviano e non chi segue il calcio italiano ogni giorno, per lavoro, da anni fa cadere le braccia, e non solo le braccia, molto di più caro Fabrizio. Ci sono magistrati, non sportivi, che parlano di “contesto criminale di allarmante gravità”, hai letto?”.

Il ritirono di un calcio pulito

I tweet di Paolo Ziliani ci parlano di un calcio italiano a volte oscurato da episodi di collusione e falsificazione, che minano la lealtà e il fair play di questo sport. Eppure, nonostante tutto, c’è ancora chi ama il calcio per quello che dovrebbe essere: un gioco pulito e trasparente, dove si combatte con lealtà e rispetto per l’avversario.

In questo senso, il 2023 potrebbe rappresentare una svolta importante per il calcio italiano, se ci sarà un ritorno alla giustizia e all’informazione vera e non servile, e se la leale competizione sarà finalmente tale. E chi vincerà, sia il Napoli , lo speriamo tutti, o un’altra squadra, sarà accettato con gioia, purché si giochi onestamente e con lealtà.

Come tifosi, possiamo solo augurarci che il calcio che amiamo torni a essere pulito e trasparente, e che la passione per questo sport possa essere vissuta senza ombre e dubbi. Buon anno a tutti gli appassionati di calcio, e che la giustizia e la lealtà prevalgano sempre.