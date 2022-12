Cecchi: “Osimhen non è un semplice attaccante, è un tuono. Vi dico una cosa su Giuntoli”

Stefano Cecchi paragona Victor Osimhen ad un tuono, il giornalista dice: “Lui riesce a devastare le difese avversarie“.

Il giornalista ai microfoni di Radio Sportiva parla del Napoli e della corsa scudetto e dice: “Credo che sarà difficile contrastare il Napoli se gli azzurri mantengono un Victor Osimhen ed uno Stanislav Lobotka in queste condizioni”. Dalla redazione gli segnalano che Lobotka è stato paragonato addirittura a Modric da qualche addetto ai lavori: “Il confronto in termini assoluti forse non è equo, ma per la valenza che ha Lobotka nel Napoli sicuramente ci sta“.

Ma è su Osimhen che Cecchi si sbilancia: “Questo non è un semplice attaccante, lui è un tuono. Devasta le difese avversarie. Paradossalmente non segna i gol più facili, ma poi riesce a segnare quelli difficilissimi“. Come dimenticare ad esempio quello siglato contro la Roma, quando Osimhen ha superato in forza e velocità un difensore come Smalling, prima di scagliare una saetta verso la porta avversaria.

Poi Cecchi esalta anche il Napoli ed il lavoro di Giuntoli: “Il Napoli è un caleidoscopio di scelte importanti fatte da Giuntoli e dalla società. Sarebbe quasi deludente se non riuscisse a vincere il campionato. Questo perché dimostrerebbe che si può vincere capendone molto di calcio anche avendo meno soldi a disposizione“.