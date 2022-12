Qual è l’esultanza più bella del Napoli 2022: c’è anche Simeone

Si sta per chiudere il 2022 e dai profili social della SSCN chiedono quale sia l’esultanza più bella di questo ultimo anno.

Esultare dopo un gol è qualcosa di fantastico, farlo su palcoscenici importanti come la Serie A e la Champions League deve essere sicuramente qualcosa di entusiasmante all’ennesima potenza. Ecco perché l’esultanza non può essere mai presa sotto gamba, poiché rappresenta una felicità che non si può esprimere a parole. Un’esultanza che nel calcio, come in altri sport, viene condivisa anche con i tifosi e questo rende tutto ancora più bello e magico.

In questi giorni dai profili social del Napoli è tempo di sondaggi. È stato chiesto ad esempio quale sia la più bella parata di Meret del 2022. Così come qual è stato il gol più bello del 2022. Oggi invece viene chiesto ‘qual è l’esultanza più bella del 2022’. In nomination ci sono Kvaratskhelia nel gol al Verona. Simeone dopo il gol al Liverpool. Osimhen e Anguissa dopo il gol al Verona, sempre Osimhen dopo la fantastica rete alla Roma ed Elmas dopo aver segnato con l’Atalanta.