È morto il Papa emerito Benedetto XVI. Cosa succede ora, i riti ed il funerale

Il Papa emerito Benedetto XVI è morto dopo una lunga malattia. Oggi si è spento Joseph Ratzinger all’età di 95 anni.

Papa Benedetto XVI è morto a 95 anni. È stato il 265mo Papa della Chiesa cattolica dal 19 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. Il pontefice era malato oramai da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate. Come ha ammesso più volte anche Papa Francesco che ha invitato i fedeli a pregare per Benedetto XVI.

Benedetto XVI il Papa emerito

“Ben consapevole della gravità di questo mio atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice” con queste parole Benedetto XVI diede le sue dimissioni da pontefice.

Un evento epocale, poiché i casi di ‘rinuncia al minus petrino’ nella storia sono stati pochissimi. L’ultimo fu Gregorio XII, il 20dicembre del 1406. Oggi, invece, anche Papa Francesco ha fatto sapere di aver firmato le dimissioni, che entrerebbero in vigore qualora ci fosse un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Funerale Papa Ratzinger

Non c’è dunque un iter conclamato per il funerale del Papa emerito, ma sicuramente le esequie saranno celebrate secondo le rigide procedure formali previste dal Vaticano. Ma ovviamente ci sarà una differenza sostanziale: non ci sarà alcun Conclave. Dopo la constatazione della morte di Benedetto XVI si procederà con la rimozione e la frantumazione dell’Anello del Pescatore.

L’anello è uno dei simboli che un Santo Padre riceve durante il solenne inizio del pontificato. Questo compito viene portato a termine dal cardinale camerlego che colpisce delicatamente la fronte del Papa per tre volte con un piccolo martello, chiamandolo per nome di battesimo. Il camerlengo così annuncia l’avvenuto decesso del pontefice. Le campane di San Pietro vengono fatte suonare a lutto: il corpo del Pontefice viene poi trasportato nella Cappella Sistina

Il funerale di Benedetto XVI sarà celebrato in San Pietro alla presenza delle delegazioni di tutto il mondo. Con ogni probabilità potrebbe essere proprio Papa Francesco a celebrare le esequie di Ratzinger. Il corpo del defunto sarà poi trasportato presso le grotte vaticane.