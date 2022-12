Papa Francesco: dimissioni firmate, non guarderà Argentina-Francia

Papa Francesco ammette di aver già firmato le dimissioni e lascerà in caso di malattia. Il pontefice non guarderà Argentina-Francia.

Oggi è il giorno della fiale dei Mondiali in Qatar del 2022, alle 16.00 ora italiana, si giocherà Argentina-Francia. Una sfida ricca di contenuti, tecnici ed emotivi. Sarà Mbappé contro Messi, con il francese che a soli 23 anni può vincere il suo secondo titolo mondiale e Messi che a 35 anni punta a vincere la su prima Coppa del mondo. Ma sarà anche la scuola sudamericana contro quella europea, con intrecci ed emozioni tutte da vivere. Papa Francesco però non guarderà Argentina-Francia, lo ha detto lo stesso pontefice argentino: “C’è una guardia svizzera che ogni settimana mi dice i risultati“.

Papa Francesco: “Dimissioni firmate in caso di malattia”

Ma il successore di Pietro durante una intervista ad Abc non ha chiaramente parlato solo di calcio, elemento marginale per la vita religiosa. Papa Francesco ha ammesso di aver firmato le dimissioni da pontefice: “Ho già firmato le mie dimissioni. Le firmai e dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato”. Il pontefice ha parlato anche della guerra in corso in Ucraina: “Non vedo una fine a breve termine perché si tratta di una guerra mondiale. Non dimentichiamolo. Ci sono già diverse mani coinvolte nella guerra. È globale. Credo che una guerra venga combattuta quando un impero inizia a indebolirsi, e quando ci sono armi da usare, da vendere e da testare. Mi sembra che ci siano in mezzo molti interessi“.