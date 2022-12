Schira: “Sirigu decisione presa”, Berezynski arriverà

Nicolò Schira fa il punto sul calciomercato del Napoli con l’acquisto di Bereszynski in prestito e Sirigu che resta azzurro.

L’esperto di mercato fa il punto della situazione in casa Napoli. Anche Spalletti si è sbilanciato su Berezynski, segnale che la trattativa è veramente già fatta. Gli azzurri hanno chiuso l’accordo per lo scambio di prestiti con la Sampdoria. Cambia la formula per l’arrivo di Bereszynski al Napoli, ma non cambia la sostanza il terzino polacco vestirà l’azzurro, mentre Zanoli andrà alla Sampdoria.

Ci sono novità anche per quanto riguarda il secondo portiere del Napoli. Schira sul suo account twitter fa sapere che Sirigu resterà al Napoli e che la decisione oramai è stata presa e non cambierà. L’ex portiere di Psg, Genoa e Torino nelle ultime settimane non è mai stato in condizione di giocare ed anche ieri non è stato convocato per l’amichevole Napoli-Villareal. Ma nonostante tutto resterà al Napoli.

La società azzurra si è cautelata facendo rientrare Nikita Contini dalla Sampdoria. In questo modo il Napoli avrà un terzo portiere di esperienza qualora Meret in qualche occasione non dovesse farcela.