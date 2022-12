Spalletti su Kvaratskhelia: “Kvaratskhelia non al top, è leader deve determinare. Bereszynski, ecco cosa mi hanno detto”

Luciano Spalletti allenatore del Napoli ha parlato di Napoli-Villareal e del nuovo acquisto Bartos Bereszynski.

Il tecnico azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “La sconfitta la prendo bene, queste indicazioni mi servono per lavorarci per capire le cose che non vanno bene. Sotto l’aspetto della qualità abbiamo fatto meno bene delle altre cose. Non possiamo lasciare palla ad una squadra tecnica come il Villareal“.

Spalletti intervista Napoli-Villareal

L’allenatore sugli esperimenti tattici ha aggiunto: “Conosciamo le qualità dei nostri calciatori, sappiamo cosa possono fare. Raspadori? Ha giocato una buona partita in termini di velocità e intensità, poi ha sbagliato alcune scelte in certe situazioni e questo in termini di possibilità e di occasioni poi lo paghi“. Al tecnico è stato anche fatto il paragone Raspadori-Griezmann: “Si è un calciatore che va a mettersi in quegli spazi, capace di attaccatare la profondità, ma anche di legare con i centrocampisti“.

Spalletti dopo Napoli-Villareal analizza anche la prestazione di Kvaratsakhelia: “È uscito alla distanza, ha preso per mano la squadra è diventato leader, cosa che a noi serve. Ora deve ritornare in condizione il più in fretta possibile. L’ho lasciato in campo proprio per questo e nel secondo tempo ha fatto meglio. A volte deve partecipare di più all’azione della squsdra anche quando non ha la palla, lui è un leader e deve imporre la sua volontà, è lui che deve determinare il momento“.

Sull’arrivo di Bereszynski a Napoli si è sbilanciato: “Alcuni miei amici giornalisti mi hanno detto che probabilmente faremo qualcosa“.

Spalletti sulla finale Mondiale Argentina-Francia ha detto: “Difficile dire chi possa vincere, sono due squadre che hanno tantissima qualità. La Francia ha attaccanti forti in campo aperto, l’Argentina sa palleggiare ed h apiù tecnica. La Francia non ha giocato un ottimo Mondiale e per questo è ancora più pericolosa. Ci sono dettagli e sfaccettature che possono determinare il risultato“.