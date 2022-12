De Laurentiis saluta la squadra, il patron nello spogliatoio

Aurelio De Laurentiis ha salutato la squadra dopo Napoli-Villareal, il patron azzurro ha fatto sentire la sua presenza agli uomini di Spalletti.

Il presidente del Napoli in questa stagione sta tenendo un profilo basso, parla poco e lo fa soprattutto attraverso i social. In Lega ha fatto sentire più volte la voce, anche per contestare, ma a livello mediatico sta uscendo di meno. De Laurentiis ieri ha dato il suo cordoglio per la morte di Mario Sconcerti, ma ancora prima aveva lanciato un messaggio accorato per Sinisa Mihajlovic. Ma la presenza di De Laurentiis intorno al Napoli comunque non manca.

Il Mattino fa sapere che De Laurentiis dopo Napoli-Villareal ha “salutato la squadra e Spalletti nello spogliatoio e mercoledì sarà ancora qui anche per l’ultima gara dell’anno, quella con il Lille”. ADL ci tiene a mostrarsi vicino alla squadra in questo momento, anche perché quest’anno non ci sarà la consueta Cena di Natale. D’altronde, precisa Il Mattino, “quest’anno la squadra è stata 10 giorni assieme in Turchia“.