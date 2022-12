Mihajlovic, il Napoli lo celebra: la punizione perfetta al San Paolo – VIDEO

Il Napoli celebra Sinisa Mihajlovic, lo fa pubblicando il video di una punizione al San Paolo ai tempi della Sampdoria.

Mihajlovic è scomparso all’età di 53 anni a causa della leucemia. L’ex tecnico e giocatore ha lascito un ricordo indelebile nel mondo del calcio. Anche De Laurentiis voleva portarlo al Napoli come allenatore, come ha ammesso lo stesso patron azzurro nel messaggio di cordoglio per Mihajlovic.

La società azzurra ha voluto omaggiare il grande giocatore che è stato con una punizione alla Mihajlovic, segnata durante un Napoli-Sampdoria. Distanza siderale, ma tiro potente e preciso chenon lascia scampo al portiere. Mihajlovic sarà ricordato anche per questo.