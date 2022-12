Romano: “Napoli chiude Bereszynski, poi si concentra su Kim”

Fabrizio Romano giornalista esperto di calciomercato delinea i movimenti del Napoli: Bereszynski in arrivo e rinnovo di Kim.

La società azzurra sta chiudendo l’acquisto in prestito di Bartos Bereszynski. Anche Luciano Spalletti si è sbilanciato su questa trattativa, che praticamente sarà ufficiale in breve tempo. Fabrizio Romano attraverso i canali social fa sapere: “Il Napoli sta preparando i documenti per chiudere l’acquisto di Bartosz Bereszynski come nuovo terzino destro dalla Sampdoria“.

Il Napoli durante il mercato invernale potrebbe fare anche qualche altro movimento. Sirigu ha deciso di restare, quindi il rientro di Contini blinderà il reparto dei portieri. Ma la mossa di calciomercato il Napoli può farla a centrocampo. Demme infatti ha molte offerte e vuole giocare con maggiore continuità. Non è esclusa una cessione di Diego Demme, qualora si dovesse concretizzare allora si andrebbe a spingere con il Verona per acquistare Ivan Ilic con qualche mese di anticipo. Il centrocampista è nel mirino di Giuntoli già per giugno, con un discorso molto avanzato.

Ma il Napoli non lavora solo sul calciomercato in entrata, ma anche sui rinnovi. Fabrizio Romano fa sapere che il “club si concentrerà sul nuovo contratto di Kim Min-Jae. I colloqui si svolgeranno nel 2023, il Napoli proverà a modificare l’attuale clausola rescissoria. Ma Kim non partirà a gennaio“.