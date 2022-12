Napoli tifa Argentina – a piazza Dante si canta nel nome di Maradona – Video

A Napoli si tifa Argentina, la città si schiera per la finale dei Mondiali 2022. Messi e compagni sfidano la Francia di Mbappé.

È già festa a Napoli per la finale dei Mondiali Argentina-Francia. Messi sfida Mbappé ed i napoletani hanno deciso di rifare per L’Argentina. Grande festa in piazza Dante con i tanti tifosi con la maglia di Maradona a cantare l’inno dell’Argentina.

Nel nome di Maradona si tiferà Argentina a Napoli. Il fuoriclasse sudamericano ha lasciato un amore immenso nei cuori dei tifosi partenopei, anche nelle generazioni che non lo hanno mai visto giocare ed ora ricambiano con un affetto condizionato. Le immagini di festa di piazza Dante danno il senso di quel che è il tifo per L’Argentina a Napoli.