Caos arbitri: si è dimesso Trentalange

Alfredo Trentalange non è più il presidente dell’associazione italiana arbitri. Lo scandalo D’Onofrio ha pesato sulla scelta.

Un’altra indagine sconvolge il mondo del calcio in Italia. Dopo il caso Juventus ora c’è anche quello degli arbitri. Alfredo Trentalange si è dimesso da presidente dell’Aia. L’annuncio arriva in una nota dell’Aia in cui si specifica che questa sera, alle 21, “i componenti del Comitato Nazionale dell’Associazione incontreranno in videocall i presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta“.

Le dimissioni di Trentalange sono arrivate dopo l’espulsione del caso D’Onofrio, il procuratore il procuratore dell’Aia arrestato per traffico internazionale di droga. Trentalange fino ad ora no ha mai voluto dimettersi ma dopo alcune settimane di pressioni e polemiche non ha potuto fare altro che dire addio al suo posto di presidente degli arbitri. Ovviamente la sua questione deve essere chiarita nelle prossime settimane, ma sicuramente quanto accaduto non dà lustro al calcio italiano che già ha dovuto fare i conti con quanto sta accadendo alla Juve. Un’immagine che non fa bene a tutto il movimento e che di certo inciderà anche in termini economici al momento della vendita dei diritti tv. Le due indagini infatti, sono finite anche sui giornali internazionali.