Tonali tuona contro il Napoli. Ogni giorno un Milanista piange per la sconfitta

Sandro Tonali torna sulla scoinfitta del suo Milan contro il Napoli. In casa rossonera ancora oggi rimpiangono la sconfitta contro i partenopei.

A tuonare una volta ancora contro il Napoli ci pensa stavolta il centrocampista rossonero Tonali con l’intervista a La Gazzetta dello Sport, il giornale che all’indomani dei gravi errori arbitrali capitati in Milan – Fiorentina (XV) ci fece sapere in prima pagina: Non è finita. Non si discostarono molto da certi titoli nemmeno gli altri quotidiani. E tutto quanto combinato dal milanese Sozza e da Fabbri al VAR? Se una gara condizionata da gravi errori arbitrali diventa una vittoria sacrosanta e regolare è normale che poi chiunque può dire di tutto, sicuro di non essere mai smentito dai fatti e dalle cronache giornalistiche, moviole cu ‘a pummarola ‘ncoppa comprese.

IL NAPOLI DOVREBBE RECRIMINARE

Prima di Tonali anche Pioli ed altri si sono avventurati su queste strumentali disamine e certamente non saranno gli ultimi in questo contesto calcistico tutto italico. Fosse accaduto a rimpianti inversi, lasciamo immaginare ai lettori gli improperi mediatici di Milano, come è accaduto per fatti più circostanziati e concreti in danno del Napoli, contro il Napoli e i napoletani. Ma ritornando ai rimpianti di Tonali giova ricordare che senza gli errori arbitrali di Mariani, Milan – Napoli (VII) sarebbe potuta finire diversamente dall’1 – 2 finale.

La mancata espulsione di Kjaer al 17’ e il rigore negato al Napoli al 47’ per il fallo dello stesso Tonali su Raspadori hanno rischiato seriamente di compromettere l’esito finale della partita. Ma Milan – Napoli e Torino – Milan restano le mosche bianche in un inizio di stagione condizionato da errori arbitrali d’ogni sorta e genere. Senza questi errori, e sviste, la classifica di Serie A sarebbe stata sicuramente ben diversa ed il predominio partenopeo molto più marcato rispetto a quello attuale.

PIAGNISTEO MILANISTA

Se un giorno sì ed un altro giorno anche c’è un milanista che rimpiange per la sconfitta subita col Napoli ci sono milioni di sportivi che si chiedono come sarebbe la classifica di Serie A senza i tanti rimpianti per le squadre che hanno affrontato i rossoneri. Almeno per par condicio sarebbe il caso che qualche giornale del Nord intervistasse pure qualche giocatore friulano sui rimpianti per Milan – Udinese (I), o un giocatore felsineo per i rimpianti su Milan – Bologna (III). I tifosi interisti sarebbero lieti di conoscere i rimpianti di un loro giocatore dopo Milan – Inter (5) e nemmeno i fans liguri sarebbero dispiaciuti di sapere dei rimpianti di Quagliarella dopo Sampdoria – Milan (VI). Agli sportivi tutti non dispiacerebbe sapere dei rimpianti empolesi (Empoli – Milan, VIII), bianconeri (Milan – Juventus, IX) e qualcuno dubita che i tanti tifosi toscani non vogliano sapere dei tanti rimpianti di Milan – Fiorentina.

