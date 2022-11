Classifica senza errori arbitrali, quindicesima giornata: Ci sarà da scompisciarsi al primo rigore per fallo di mano

La classifica senza errori arbitrali, quindicesima giornata di serie A 2022/2023: Arbitri nella bufera, errori a favore di Milan, Juve e Inter.

Negativa ancora una volta la giornata arbitrale. Dopo Di Bello e Guida concedono il bis anche Sozza e Fabbri a Milano.

Inaccettabile la presenza di Di Bello e Guida dopo i fatti arbitrali di Verona – Juventus di qualche giorno fa. L’utilizzazione di Di Bello (IV Uomo in Milan – Fiorentina) e di Guida (VAR e pure AVAR) andava risparmiata ai milioni di sportivi italici. Dopo la parata di Danilo rimasta impunita, ci sarà da scompisciarsi dalle risate al primo rigore assegnato per fallo di mani.

Atalanta – Inter 2 – 3, Chiffi (Di Paolo).

Male ancora Chiffi. Subito in campo nonostante le polemiche di Lecce – Juventus (XII) per la mancata espulsione di Miretti al 12 minuto di gioco, il direttore padovano sbaglia ancora una volta sul piano disciplinare. Dopo aver graziato inspiegabilmente Barella e Dzeko che con un mani fermano l’azione di gioco, non espelle De Vrij per fallo su Hojlund lanciato a rete. Per la cronaca il tecnico bergamasco Gasperini non protesta.

Milan – Fiorentina 2 – 1, Sozza (Fabbri).

Ne combina di tutti i colori Sozza di Segrate. Peggio assistito al VAR da Fabbri di Ravenna, Sozza penalizza oltremisura la squadra toscana.

Manca un rigore enorme alla Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè e sul gol partita, autorete, c’è un doppio fallo di Rebic. Il fantasista rossonero, dapprima, stende Duncan sotto gli occhi attenti di Sozza e sul prosieguo dell’azione va a impedire l’intervento del portiere Terracciano sul cross proveniente dalla sinistra. Sozza convalida la rete con la benedizione di Fabbri al VAR.

Juventus – Lazio 3 – 0, Massa (Mazzoleni).

Irregolare la seconda rete bianconera. Il gol di M. Kean è preceduto da un doppio fallo di Milik che una prima volta trattiene Romagnoli e successivamente impedisce l’intervento di Cataldi.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 QUINDICESIMA GIORNATA

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 41 Napoli 41 Milan 33 Lazio 30 Juventus 31 Juventus 27 -4 Inter 30 Udinese 27 +3 Lazio 30 Inter 26 -4 Atalanta 27 Milan 26 -7 Roma 27 Roma 26 -1 Udinese 24 Fiorentina 24 +5 Torino 21 Atalanta 23 -4 Bologna 19 Torino 19 -2 Fiorentina 19 Lecce 18 +3 Empoli 17 Sassuolo 18 +2 Salernitana 17 Salernitana 17 Monza 16 Bologna 17 -2 Sassuolo 16 Empoli 17 Lecce 15 Monza 15 -1 Spezia 13 Spezia 13 Cremonese 7 Sampdoria 8 +2 Sampdoria 6 Cremonese 7 Verona 5 Verona 6 +1

Riproduzione consentita con citazione della fonte NapoliPiu.com