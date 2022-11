Napoli senti Tonali: “Nel calcio conta solo vincere”

Sandro Tonali centrocampista del Milan ritiene che nel calcio conta solo vincere, parole in controtendenza a quanto successe dopo la sconfitta contro il Napoli.

Nel post partita di Milan-Fiorentina, a esprimere la soddisfazione dell’ambiente rossonero per il “contestatissimo” successo sui viola che ha permesso agli ex campioni d’Italia di chiudere il 2022 al secondo posto a -8 dal Napoli, è intervenuto il centrocampista Sandro Tonali.

“Non ci sono tanti modi per giocare una partita, l’obiettivo è vincere, giocando bene o giocando male. Alla fine ai tifosi importa solo che si vinca.

Oggi abbiamo dato tutto, non ci sono riuscite tante cose dal punto di vista tecnico, ma abbiamo grande carattere e lo abbiamo dimostrato. Il mister ci ha trasmesso lo spirito Milan e dobbiamo metterlo in campo in ogni partita. Dalla ripresa in avanti tutti i punti peseranno tantissimo”.

LE PAROLE DI TONALI E IL NAPOLI

Non passa domenica o partita in cui Pioli non tira in ballo la sconfitta contro il Napoli. Da casa Milan si recrimina sul risultato, asserendo con convinzione di aver giocato meglio della squadra di Spalletti.

Ora invece dopo la “vittoria” contro la Fiorentina, da Milano fanno sapere che nel calcio conta solo vincere, parole degne del miglior Boniperti. Ora la domanda nasce spontanea? questo “conta solo vincere” vale solo per il Milan oppure per tutti?