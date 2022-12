Tonali rosica ancora: “Sconfitta Napoli, che rimpianto”

Sandro Tonali pensa ancora alla sconfitta con il Napoli, il centrocampista del Milan ne parla durante un’intervista a Gazzetta.

Il campionato sta per ricominciare ed il Milan si trova ad otto lunghezze di svantaggio dal Napoli, la squadra di Spalletti dovrà difendere il primo posto da inseguitrici molto agguerrite. Durante una intervista a Gazzetta dello Sport e Milan Tv, il centrocampista del Milan Sandro Tonali ritorna pure sulla partita Milan-Napoli termina 1-2 per gli uomini di Spalletti: “La sconfitta col Napoli? Qualche rimpianto c’è. Ma ci sono ancora tante partite. Alla fine tireremo le somme. Ma siamo forti da poterle vincere tutte“.

Su centrocampo più forte d’Italia, Tonali ha detto: “L’Inter ha un centrocampo di alto livello. Così come la Juve e noi. Non siamo neanche a metà campionato, siamo il Milan, ci sono tanti punti in palio, siamo i Campioni d’Italia non vedo perché non si debba credere nella rimonta”.