Bereszinsy al Napoli, tutto fatto: ecco quando sarà ufficiale

Il Napoli ha preso Bartos Bereszynski, il difensore della Sampdoria si trasferirà in azzurro. Annuncio ufficiale entro una settimana.

Il difensore prenderà il posto di Zanoli che si trasferisce alla Sampdoria in prestito secco. Il giovane giocatore del Napoli andrà a fare esperienza, a giocare con continuità in una squadra che ha bisogno di salvarsi. Il Napoli invece con Bereszynski fa entrare un giocatore di esperienza che potrà prendere il posto di Di Lorenzo in alcune partite. Una manovra che la società azzurra ha voluto fare per non lasciare nulla ai dettagli, per cercare di lottare per la vittoria dello scudetto fino alla fine.

Bereszynski al Napoli: le ultime novità di mercato

Sullo scambio Napoli-Sampdoria, Gazzetta scrive: “L’ufficialità arriverà nella prossima settimana ma Napoli e Sampdoria hanno definito i prestiti secchi sino a giugno 2023 con Bereszynski che passa in azzurro e il classe 2000 Zanoli in blucerchiato. Quest’ultimo potrà crescere giocando di più mentre l’esperto polacco sarà un’alternativa al capitano Di Lorenzo anche per la Champions, visto l’esperienza internazionale“.

Quella di Berezynski potrebbe non essere l’unica manovra di mercato del Napoli a gennaio. Tutto gira intorno al nome di Diego Demme. Il centrocampista piace a molti club, alla Salernitana in Italia, ma anche all’estero. Qualora dovesse andare via, allora il Napoli sarebbe pronto ad anticipare il colpo Ivan Ilic del Verona, centrocampista che Giuntoli ha da tempo nel mirino.