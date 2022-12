Napoli: sta arrivando un’ottima notizia per Spalletti

Il Napoli è pronto ad abbracciare nuovamente i suoi giocatori impegnati in Nazionale, entro tre giorni saranno a Castel Volturno.

Luciano Spalletti alla ripresa degli allenamenti ha dovuto fare sempre a meno dei cinque giocatori impegnati in Nazionale: Lozano, Anguissa, Kim, Olivera e Zielinski sono stati fuori tra partite e permessi post Mondiale. Ecco perché in Turchia il tecnico ha portato anche cinque giovani della Primavera azzurra.

Napoli: quando rientrano i giocatori impegnati al Mondiale

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Si scrive nazionali, si legge risorsa-scudetto. I magnifici cinque: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera, Zielinski. Rieccoli: qualcuno è già in città da un po’ e qualcuno sta per tornare dopo le vacanze post Qatar, ma entro tre giorni saranno tutti in campo pronti a ricominciare la maratona d’Italia dopo l’indimenticabile passerella Mondiale.

Nessuno, ovviamente giocherà l’amichevole in programma oggi al Maradona con il Villarreal di Albiol e Reina, mentre qualcuno potrebbe trovare un po’ di spazio mercoledì con il Lilla. Si vedrà. Innanzitutto, bisogna ricominciare: Anguissa, Lozano e Olivera saranno domani al centro sportivo di Castel Volturno per il primo allenamento, mentre martedì toccherà a Zielinski e Kim“.

Recuperare i cinque giocatori in tempo per preparare la sfida Inter-Napoli del 4 gennaio è sicuramente un’ottima notizia per Spalletti. Parliamo di giocatori fondamentali come Kim, Anguissa e Zielinski che sono praticamente sempre titolari col Napoli. Ma anche Lozano gioca spesso da titolare, mentre Olivera è diventato una validissima alternativa a Mario Rui.