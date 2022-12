Contini torna al Napoli: la situazione di Sirigu

Il Napoli farà rientrare Nikita Contini dal prestito alla Sampdoria, Salvatore Sirigu in bilico: può essere ceduto.

Sirigu non convince del tuto il Napoli, non dal punto di vista delle qualità tecniche, quelle sono indiscutibili. Ma il portiere ex Torino e Psg è sempre fermo ai box. Anche in questa settimana si è allenato sempre a parte e durante il ritiro in Turchia non è mai potuto scendere in campo. Il Napoli che sta badando anche ai minimi dettagli, prendendo Bereszynski per aumentare esperienza, non può di certo rischiare di avere un portiere che non può scendere in campo.

Napoli: Contini rientra, il futuro di Sirigu

Da qui scatta la necessità di far rientrare Contini dalla Sampdoria. Sulla carta sarà il terzo portiere, ma con Sirigu sempre ai box può essere il primo sostituto di Meret che oramai è un titolare fisso di Spalletti, ed ha disputato anche un grande inizio di stagione.

Sul futuro di Sirigu al Napoli scrive il Corriere dello Sport: “Ma il Napoli ha aggiunto altro: ha riportato a casa Nikita Contini, italiano con cittadinanza ucraina, un prodotto del proprio vivaio che alla Samp ci stava in prestito e che torna per fare il terzo, alle spalle di Meret e di Sirigu, che dovrebbe restare. Perché al sardo un po’ di manifestazioni di stima sono arrivate, eccome: lo prenderebbe la Salernitana oppure lo Spezia o la stessa Samp, ma il guardaspalle di Meret vorrebbe rimanere“.