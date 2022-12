Napoli-Villareal: al Maradona torna Kvaratskhelia, Spalletti punta su Ndombele

Il Napoli torna in campo per l’amichevole contro il Villareal. Nella probabile formazione di Spalletti torna titolare Kvaratskhelia, Spalletti punta su Ndombele a centrocampo.

Si rivede Kvicha Kvaratskhelia titolare allo stadio Diego Armando Maradona, il georgiano aveva saltato le ultime tre gare di Serie A a causa di un infortunio alla schiena. Ora è perfettamente ristabilito ed ha giocato anche le due amichevoli in Turchia. Kvaratskhelia è stato anche criticato per prestazioni non brillanti, ma è in piena fase di recupero. Inoltre il ritiro in Turchia è stato utilizzato come seconda preparazione atletica, quindi le gambe erano un po’ pesanti.

Napoli-Villareal: le probabili formazioni

Spalletti dovrà ancora fare a meno ancora dei cinque giocatori impegnati in Nazionale, che però sono prossimi al rientro a Castel Volturno. Così davanti a Meret ci saranno ancora Juan Jesus e Ostigard come coppia centrale, poiché Rrahmani è ancora in ripresa dall’infortunio. Di Lorenzo e Mario Rui titolari sulle fasce di difesa. A centrocampo ancora Ndombele dal primo minuto, con Spalletti che sta ricevendo ottime risposte dal francese. La mediana sarà completata da Lobotka ed Elmas. In attacco spazio a Politano, Osimhen e Kvaratkshelia.